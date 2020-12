Online dalaw para sa mga bilanggo patuloy: BJMP

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy ang e-dalaw o online visits sa jail facilities sa bansa dahil ipinagbabawal pa rin ang pisikal na pagdalaw sa mga kulungan, ayon sa Bureau of Jail Management and Penology nitong Bisperas ng Pasko.

Sa 1,998 kaso ng COVID-19 na naitala ng BJMP simula Marso, 38 na lamang ang aktibo sa huling tala ngayong Huwebes, ayon kay BJMP spokesperson Jail Chief Insp. Xavier Solda.

"We cannot resume yet the contact visitation for health and safety reason not only of our PDL (persons deprived of liberty) and personnel pati na rin of course 'yung mga bibisita," aniya sa isang panayam sa ABS-CBN Teleradyo.

"Maski sila (bilanggo) concerned sila sa movement ng kanilang pamilya, aware sila na ang virus nandyan pa rin, nagmu-mutate na nga and it’s very important na maprotektahan sila sa loob ng kanilang tahanan...So mas mabuti na team bahay muna."

Dagdag niya, wala nang kaso ng COVID-19 sa jail facilities sa Davao City, kung saan nagkaroon ng outbreak noong nakaraang buwan.

"We're hoping na sana matapos ang taon, ang panalangin natin ma-zero na natin itong mga cases kaya sobrang ingat po kami," aniya.