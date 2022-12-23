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Mga parke pinasyalan ng mga nais makatipid ngayong holiday season

ABS-CBN News

Posted at Dec 23 2022 08:51 PM

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Maraming pamilya ang piniling mamasyal sa mga parke gaya ng Rizal Park dahil tipid at iwas-siksikan. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Biyernes, 23 Disyembre 2022. 

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