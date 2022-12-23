Home > News Mga parke pinasyalan ng mga nais makatipid ngayong holiday season ABS-CBN News Posted at Dec 23 2022 08:51 PM Share Facebook Twitter LinkedIn Viber Watch more on iWantTFC Maraming pamilya ang piniling mamasyal sa mga parke gaya ng Rizal Park dahil tipid at iwas-siksikan. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Biyernes, 23 Disyembre 2022. Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita. Share Facebook Twitter LinkedIn Viber PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol, Quezon Memorial Circle, Manila Bay Dolomite Beach Read More: Christmas season Rizal Park park mall pasyalan recreation family pamilya Quezon Memorial Circle Manila Bay Dolomite Beach holiday season /video/life/12/26/22/balikan-ibat-ibang-hayop-na-itinampok-ng-kbyn/overseas/12/26/22/china-18-miners-trapped-after-gold-mine-collapse/video/life/12/26/22/balikan-sakripisyo-ng-mga-manggagawang-pinoy/overseas/12/26/22/malaysia-campsite-landslide-search-ends-with-31-dead/overseas/12/26/22/22-dead-as-savage-us-blizzard-cuts-power-snarls-travel