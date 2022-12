Delay sa pagpapadala ng mga balikbayan box sinisi sa mga deconsolidators

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Patuloy ang paghahatid ng Bureau of Customs ng mga balikbayan boxes sa iba't-ibang bahagi ng bansa, ayon sa tagapagsalita nito.

Ito’y kasunod ng balitang libu-libong balikbayan box mula sa mga overseas Filipino workers (OFW) ang hindi pa rin nakakarating sa kanilang mga kaanak.

“Ang balikbayan boxes po na natira dito sa Balagtas, Bulacan ay patuloy po ngayon na dine-deliver sa mga probinsya kung saan yun pong mahigit 2,000 na balikbayan boxes po ay pinadala na po sa mga probinsya tulad ng Davao, Cagayan de Oro, and yung Tacloban, and yun pong mga sa Zamboanga,” nia BOC Spokesperson Arnaldo dela Torre.

Muling iginiit ng opisyal na hindi kasalanan ng kanilang ahensya ang delay sa pagpapadala ng mga balikbayan box.

“Ang nangyari po nito, again, yun pong mga, deconsolidators na nagpabaya at inabandona yung mga containers ng balikbayan boxes, sila po ang naging dahilan kaya natengga na naiwan sa ating mga yarda, at hindi po nakalabas,” aniya.

“Ang nangyari po, ayon po sa impormasyon na binigay sa atin at base na rin po sa imbestigasyon, ay hindi po nila nabayaran yung proseso ng pag-release ng balikbayan box eh, including po yung pagbabayad ng duties and taxes.”

“Yung pagbabayad po…sa pagde-deliver, at distribute ng balikbayan boxes dahil sila po ay freight forwarder, yung responsibilidad po para maiproseso ‘to, hindi po nila nagawa ýun so sa loob ng takdang panahon na dapat nakapagdeklara sila ng goods declaration,” paliwanag niya.

Ayon kay Dela Torre, nasampahan na ng kaso ang mga freight forwarder na sangkot sa pagkaka-delay ng mga balikbayan box.

“Ang Bureau of Customs po ay nakapagsampa na ng kaso sa Department of Justice dahil po sa ginawang pag-abandona ng mgadeconsolidators, at dahil po dyan, sila po ngayon ay nahaharap sa mga kaso, at mga ilang personalidad na may-ari ng mga deconsolidators.”

--TeleRadyo, 23 Disyembre 2022