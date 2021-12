Watch more on iWantTFC

Dalawang executive order ang inilabas ng provincial government ng Cebu kaugnay na sa bentahan ng gasolina sa lalawigan, anim na araw matapos manalasa ang bagyong Odette.

Sa unang EO ni Gov. Gwen Garcia, sinabi niya na sa tanke lang ng sasakyan o motorcycle dapat ilagay ang gasolina at bawal na ang ilagay ito sa mga sisidlan.

May mga natatanggap umano silang reklamo na mga taong gumagamit ng sisidlan sa pagbili ng gas para naman ibenta ito sa mas mahal na presyo.

Naka-deploy na rin ang mga pulis sa mga gasoline station para masiguro na mapapatupad ang naturang kautusan.

Ang pwede lang gumamit ng sisidlan tulad ng mga drums ay ang mga ospital, mga bangko at iba pang mga establishments na essential lalo na ngayong nasa state of calamity.

Ang pangalawang EO na ipinalabas ay ang patungkol sa price ceiling. Kung sa Metro Cebu, kasama ang Talisay City, mga bayan ng Mingalanilla at Cordova ang presyo ng diesel ay nasa P60/L at P72/L sa gasolina. Sa mga nakatira sa component city at municipalities ng Cebu province, ang diesel ay P65/L, P77/L ang gasolina.

- TeleRadyo 23 Disyembre 2021