Pila sa grocery, ATM, gasolinahan sa Bohol, mahaba pa rin

Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Wala pa ring bakas ng pagbabalik sa normal ang sitwasyon ng mga residente ng Tagbilaran City sa Bohol halos isang linggo matapos na manalasa ang bagyong Odette.

Ayon sa residenteng si Glyza Pauyon, mahaba pa rin ang pila ng mga tao sa mga supermarket, ATM, remittance center at gasolinahan.

“Nandito po ako sa merkado kasi bumibili kami ng bigas, nagkakaubusan na po. May limit po. Ina-allow nila 3 kilos per person para daw naman 'yung iba may mablli pa,” sabi ni Pauyon.

Bukas naman ang mga supermarket pero halos wala na aniyang noodles at canned goods.



“Mahaba pila sa money remittances, mga ATM machines, mga water refilling stations, napakahirap talaga po. Wala pa rin kuryente,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Kwento ni Pauyon na may mga pulis na naka-deploy na para matiyak ang kaayusan ng publiko.

“Kailangan na po talaga. May hold-up na nangyari kahapon sa ibang bayan, may looting na pong nangyayari kasi 'yung ibang tao wala nang mabili, wala nang makain at 'yung iba daw harina na lang ang binibili kasi 'yun na lang kaya ng pera nila,” sabi niya.

Nasa 97 katao ang nasawi sa Bohol dahil sa bagyo, ayon sa Provincial Disaster Risk reduction and Management Office (PDRRMO) said on Tuesday.

— TeleRadyo 23 Disyembre 2021