Binahang mga residente ng Cagayan inaasahang makauuwi na— gobernador

Inaasahan ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan na makakauwi na sa kani-kanilang mga bahay ang mga residenteng lumikas sa pagbahang dulot ng mga pag-ulan.

“Humuhupa naman at medyo gumaganda na ang weather dito, hindi na nag-uulan. We’re hoping po na makauwi na lahat ng evacuees namin ngayon,” sabi ni Gov. Manuel Mamba.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Mamba na talagang bahain sa kanilang probinsiya sa ganitong panahon lalo na’t lahat ng tubig ay dumadaloy sa Cagayan River na nagiging dahilan ng pagbaha.

May mga lugar pa rin aniyang may baha pero bumaba na ang lebel nito sa 8.2 meters.

Dahil sa pagbaha, maraming overflow bridges din ang nagsara ng ilang araw.

“Pero we’re hoping itong araw na ito mago-open itong mga ito paunti-unti,” sabi niya.

Bukod sa problema sa baha, kinakaharap din na suliranin ng probinsiya ang African Swine Fever na nakaapekto sa 9 na mga bayan.

“Nagka-cull pa rin kami. Pero kahit papaano it was limited to 9 towns. Hindi pa rin kami nagpapalabas at piling-pili ang pinapaasok naming karne dito,” sabi niya.

- TeleRadyo 23 Disyembre 2020