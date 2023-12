Mga pasahero sa PITX, pumalo sa higit 112,000

Watch more on iWantTFC

Mahigit 112,000 pasahero ang dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) nitong Huwebes ng gabi o 4 na araw bago ang Pasko.

Sabi ni Arnold Yuson, terminal operations manager sa PITX, nasa 112,868 ang mga bumibiyahe bandang alas-8 ng gabi, December 21.

Inaasahang mas tataas pa ang bilang na ito ngayong Biyernes dahil ito ang huling working day bago ang Pasko, ani Kolyn Calbasa, corporate affairs officer ng PITX.

“Aside sa traveling passengers, maryoon din tayong passengers na papunta sa kanilang trabaho, we are also expecting 26, by Tuesday, either magbabalik na ang mga bakasyonista natin,” sabi ni Calbasa sa isang phone interview.

“Paalala sa ating mga pasahero, na mag-book kayo ng tickets within the terminal at earlier para hindi tayo ma-hassle,” dagdag niya.

Aabot sa 70 na tauhan mula Philippine National Police (PNP) ang itinalaga sa terminal ngayong peak season. May emergency response team sila na naghihintay rito.

Nagpaalala rin si Calbasa sa mga pasaherong may dalang alagang hayop na dapat nakatali ang mga ito at may bakuna. Nasa bus companies na rin ang huling desisyon kung papayagang sumakay ang mga ito.

FULLY BOOKED

Samantala, nagkuwento ang ilang pasahero na kung mas maaga raw ay nakauwi na sana sila sa kanilang probinsya.

Ang petsang ito na lang daw ang available sa booking ng bus company na napili nila, sabi ni Mae Aquino na magpapalipas ng gabi sa terminal.

Galing pa raw sina Aquino sa Bulacan kaya mainam na raw ang kanilang desisyon. Alas-9 ng umaga ang kanilang biyahe papuntang Camarines Norte.

“Fully booked na raw kasi kaya ito na lang ‘yung pina-reserve sa amin,” aniya.

“Sobra po (excited),” dagdag niya.

Si Hilda Gallanas, excited na rin makabalik sa Tigaon, Bicol. Babalik daw siya sa Maynila matapos ang Bagong Taon.

Medyo matrapik daw kaya minabuti na niyang agahan ang pagpunta sa terminal. Alas-5 ng umaga ang kanyang biyahe papunta sa Tigaon.

Nauna nang sinabi ng PITX na fully-booked ang iba pang biyahe pa-Bicol region. Pwede raw ang chance passengers sa mga ordinary buses papunta ng probinsya.