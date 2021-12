Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nagsimula nang dumagsa ang mga biyahero sa PITX sa Parañaque City at sa Araneta Bus terminal sa Quezon City para makauwi sa kani-kanilang mga probinsya, 3 araw bago mag-Pasko.

Ayon kay Jason Salvador, namamahala ng PITX, mas mataas ang bilang ng mga pasahero ngayon kumpara noong bago mag-pandemya.

Nitong weekend lang din nila napansin ang paglobo ng foot traffic sa terminal kung saan umabot ang mga biyahero ng 90,000.

Nitong Lunes naman umakyat pa sa halos 100,000 ang mga pasahero.

Mas marami man ang dagsa ng mga tao hindi napupuno ang mga terminal dahil nasusunod ang 70-percent capacity na itinakda ng Inter-Agency Task Force.

May mga awtoridad din mula sa pulisya, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at pati na rin ng Inter-Agency Council on Traffic para matiyak na nasusunod ang cap sa pasahero bago umalis ang mga sasakyan.

Naiiwasan ang mahabang pila sa terminal dahil ang biyahe ay prebooked.

Paalala ng pamunuan ng PITX sa mga biyahero na tingnan kung ano ang mga requirement sa mga biyaheng sasakyan nila tulad ng vaccine card, barangay acceptance letter o antigen test bago magtungo sa terminal.

Samantala, dumadagsa na rin ang mga taong magsisiuwian sa kanilang mga probinsiya sa Araneta bus terminal sa Cubao.

Ang may pinakamahabang pila ng mga biyahero ay ang uuwi ng Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac.

Nagpapatupad pa rin ng "no face mask, no ride" ang pamunuan ng terminal. Dapat din ay fully vaccinated na at kailangang ipakita ang vaccination card.

Kung hindi naman fully vaccinated, kailangang magpakita ng negative antigen test o RT-PCR test bago makakuha ng ticket. — TeleRadyo 22 Disyembre 2021