Pinaslang na retiradong hukom, pinutol ang kamay, mga daliri kaya di agad nakilala

Isang tama ng bala sa ulo ang lumalabas na ikinamatay ni dating Court of Appeals justice Normandie Pizarro. Natagpuan ang bangkay ng hukom sa Capaz, Tarlac na may putol na kamay at mga daliri. Tatlo hanggang apat ang tinitingnang suspek sa krimen. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Martes, 22 Disyembre 2020