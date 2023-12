Watch more on iWantTFC

Umakyat na sa 135,000 hanggang 142,000 ang bilang ng mga pasahero sa NAIA kada araw, isang linggo mag-Pasko. Kaya mahaba na rin ang pila sa mga check-in at immigration counter at may ilang flights na naaantala. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Huwebes, 21 Disyembre 2023.