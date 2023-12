Bad news: Oil price hike sa Pasko; LPG taas-presyo sa Bagong Taon

Watch more on iWantTFC

May dalawang bad news sa mga konsumer apat na araw bago ang Pasko: may namumurong malaking dagdag-presyo sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Ang LPG naman, mahigit tatlong piso kada kilo ang estimate na taas-presyo sa unang araw ng 2024. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 21 Disyembre 2023.