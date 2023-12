Airport taxi na naningil umano ng P10,000 sa Taiwanese na pasahero, hinahanap

Watch more on iWantTFC

Viral ngayon sa social media ang isang video kung saan siningil umano ng isang airport taxi driver ang kanyang pasahero ng mahigit P10,000 para lang maghatid mula sa NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 4.

Sa video, nakikitang inabot sa pasahero ang isang fare matrix kung saan nakalagay umano ang singil sa taxi depende sa destinasyon. Sa fare matrix na may logo pa ng , nakalagay na ang pasahe papuntang Terminal 1 ay P11,500, Terminal 2 ay P12,000, Terminal 3 P13,500, Terminal 4 at Any Part of Metro Manila ay P10,300.

Hindi naman kita sa video ang body number o plaka nang sasakyan.

Ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, nag-umpisa na ang imbestigasyon ng ahensya at Manila International Airport Authority sa insidente.

Aniya, isang netizen ang nagsabing nanggaling umano ang video sa isang group page kung saan siya at nobyo niya ay parehong miyembro.

Sa ngayon, hindi pa namamataan sa airport ang sinasabing taxi, ani Pialago.

"For sure taxi driver ito dahil sabi doon sa post 'yung guard daw po witihin the vicinity ang nagtawag sa kaniya. So, those are part of the initial investigation po," aniya sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

Iniimbestigahan naman ngayon ng MIAA ang balitang itinuro umano ng isang security guard ang Taiwanese passenger sa airport taxi na malakas maningil.

"Lahat po ng nangyayari sa vicinity ng airport, MIAA na po ang gumagawa ng investigation. Kami naman po sa LTFRB ang naghahanap doon sa driver upang mabigyan siya ng multa," ani Pialago.

Aniya, ang multa sa first offense ay P5,000 habang ang second offense ay may P10,000 na multa at posibleng ma-impound ang sasakyan.

Ang third offense naman ay may multang P15,000 at possible cancellation ng franchise at revocation ng lisensiya.

"Depende sa gravity ng violation which is hindi po maitatanggi ng video na ito at depende sa desisyon ng board ng LTFRB, doon po 'yung final decision," aniya.

Ayon sa LTFRB, ang dilaw na airport taxi ay may flagdown rate na P75 habang ang coupon taxi ay may fixed rate depende sa destinasyon na malalaman bago pa sumakay ang pasahero.

"Ang nangyari po sa viral video ay wala po sa kahit anong kategorya nang taxi," ani Pialago.

Ayon sa spokesperson, parang bumili na ng plane ticket ang pasahero sa laki ng singil ng taxi. "Halos katumbas ito ng round-ticket, plane ticket sa Pilipinas lang. Mas mahal pa siya kaysa kung mag re-rent-a-car ka o rent-a-van."