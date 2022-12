Mga empleyado ng mall, pahirapang makauwi ngayong magpa-Pasko

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Ilang mga empleyado ang hirap makauwi ngayon matapos ang kanilang mga trabaho tuwing madaling araw.

Matatandaang simula Nobyembre 14, naging 11 a.m hanggang 11 p.m. na ang operating hours ng ilang malalaking mall sa Metro Manila.

At dahil dito, minsan ay halos 1 a.m. na nakakalabas ang mga empleyado ng mga tindahan, restaurant, at iba pang establisimyento.

Kwento ng ilang pasahero, madalang nang dumaan ang bus maging UV express simula ala una ng madaling araw kaya matagal silang makasakay.

Kaya kung may dumaan man, siksikan at tayuan na kaya unahan ang mga pasahero sa pagsakay .

Alas tres na umano kadalasan may mga bagong biyaheng bus.

May mga taxi naman at mga habal-habal pero ang iba, nananaga raw.

May ilang taxi na P400 ang sinisingil sa rutang north edsa hanggang Novaliches.

Ang ilang habal-habal naman, nasa P200 pataas ang singilan.

Umaaray ang karamihan, lalo na ang mga minimum wage earners.

Para makatipid diskarte ng ilan, umarkila ng taxi. Pero mas mahal pa rin ang binabayaran nila kumpara sa regular na bayad sa bus o UV Express.

Mas mahirap lalo ang pagsakay tuwing umuulan.

Kaya Christmas wish ng mga trabahador na pasahero, sana raw ay madagdagan ang pampublikong transportasyon sa oras ng pag-uwi nila sa madaling araw.

--TeleRadyo, 21 December 2022