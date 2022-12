Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Umabot na sa higit 200 ang bilang ng mga reklamo tungkol sa mga isnaberong taxi driver na natanggap ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ngayong Disyembre, ayon sa isang opsiyal.

Ayon kay Atty. Jocelyn Tataro, LTFRB Franchise and Monitoring Division Officer-in-Charge, nakatanggap ng 208 na reklamo ang Oplan Isnabero at hotline mula December 1-19. Karamihan sa mga reklamo ay contracting, overcharging at refusal to convey passengers.

Aniya, agad ni tinitiketan ng mga enforcer sa mga mall ang mga nahuhuling isnaberong driver para agad itong maaksyunan ng kanilang legal team.

Pinayuhan din ni Tataro ang publiko na huwag mag-atubiling magreklamo tungkol sa mga isnabero at nangongontratang drayber.

“We encourage po yung mga ating mga mananakay na idulog lamang po sa aming tanggapan through our hotlines yung mga ganito pong paglabag ng ating mga drivers,” aniya.

“Ang LTFRB din po ay nag-devise din po ng ibang mekanismo para po idulog ng ating mga mananakay yung kanilang mga reklamo, yun nga po yung aming QR code o kaya yung complaint form na isa-scan lamang po nila through their smartphones,” dagdag pa ng opisyal.

Paalaala pa niya, may karampatang parusa sa mga drayber na pahirap sa mga pasahero.

Ang unang offense ay papatawan ng multang P5,000, ang ikalawang offense ay paparusahan ng P10,000 na multa at 30 days na pagkaka-impound ng sasakyan, at ang pangatlong offense naman ay may karampatang P15,000 na multa at pagkakakansela ng prangkisa kung saan ang unit ay authorized.

Ayon din kay Tataro, mas marami nang sasakyan ngayon sa kalsada para sa mga Pilipinong nais umuwi sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya.

“Sa mga pauwi po ng probinsya, nagpalabas po tayo ng mahigit 600 units po of PUVs ng special permit para sa mga public utility bus na bibiyahe po pa-probinsya,” aniya.

--TeleRadyo, 21 Disyembre 2022