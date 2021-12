Watch more on iWantTFC

Nagpapatuloy muli ang buhay ng mga residente sa Surigao City matapos ang pananalnta ng bagyong Odette.



Sa gitna ng lungsod, makikita pa rin ng matinding pinsalang naiwan ng bagyo, tulad ng mga sirang bahay, mga nagbagsakang puno at electric post, at ang tambak-tambak ng basura sa gilid ng kalye.

Nagbukas na rin ang ilang mga negosyo sa lungsod at may mga naglalako na rin ng iba’t ibang tinda sa kalasada tulad ng gulay, prutas, at isda.

Pero wala pa ring supply ng kuryente at linya ng komunikasyon.

Maraming mga residente ang nagpupumilit na ring makapaghanap-buhay sa kabila ng mga hamong hinaharap sa lungsod. Kabilang sa mga pangunahing apektadong kabuhayan ay ang pangingisda. Marami ang hindi na makapaglayag muli dahil nasira ng bagyo ang kanilang mga bangka. — TeleRadyo 20 Disyembre 2021