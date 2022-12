Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Tila hindi dama ng mga tsuper sa Metro Manila ang Pasko ngayong taon dahil sa taas ng presyo ng krudo, ayon sa isang grupo.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni PISTON president Mody Floranda na masakit sa mga drayber ngayon ang nakaambang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bisperas ng Pasko.

“Ito ang isa nga malaking pahirap ngayung darating na December 24 na kung saan magkakaroon nga ng pagtaas ng halos umaabot ng P2.90 per liter, at ito ay magdudulot ng pabigat sa kabuhayan ng mga drayer at mga operator at siyempre sa ating mga mamamayan,” aniya.

“Ang sabi nga ay ramdam ba ang Pasko? Eh tipong di po mararamdaman yung Kapaskuhan sapagkat parusa sa atin,” dagdag pa niya.

Kuwento pa ni Floranda, umaabot na ng 20 oras ang pamamsada ng ilang mga drayber para lang may maiuwing kita sa kanilang mga pamilya.

“Para matugunan yung pangangailangan, dagdagan yung kita ng ating mga drayber ay hinahabaan nila yung pamamasada na halos umaabot nga ng 12-18 hours at hanggang 20 hours para at least kahit papaano ay meron silang maiuwi sa kanilang pamilya na halos umaabot lamang ng P400-P500,” aniya.

Dagdag pasanin pa sa kanila ang matinding traffic sa lungsod, sabi ni Floranda.

“Damang-dama natin yan, talagang wala nang piniling oras na rush hour,” wika pa niya.

--TeleRadyo, 20 Disyembre 2022