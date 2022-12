Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nahuli sa bisa ng warrant of arrest ang isang 47-anyos na lalaki na matagal umanong nagtago matapos manghipo umano ng isang menor de edad at makasuhan ng acts of lasciviousness.

Ayon sa MPD Station 1, taong 2014 nang hipuan ng suspek na si Michael Mamacang ang kaniyang menor de edad na pamangkin sa Misamis Occidental kung saan niya nakatira noon.

Inireklamo ng mga kaanak ng biktima si Mamacang at sinampahan ng kaso, pero lumuwas pala ito ng Maynila para magtago.

Nitong December 18, natagpuan ng mga pulis si Mamacang sa Tondo, Maynila.

Depensa naman ng suspek , nagpunta siya ng Maynila para maghanap ng trabaho. Hindi niya alam umano na siya'y wanted na pala. Itinanggi rin niyang hinipuan niya ang biktima.

Nasa kustodiya ng Raxabago Police Station ang suspek at itututurn over sa korte ng Misamis Occidental para sa paglilitis. - Ulat ni Izzy Lee, ABS-CBN News