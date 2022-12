Watch more on iWantTFC

Planong kasuhan ng dalawang inmate ang suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag dahil sinaksak umano sila nito nang minsang malasing ito. Hindi pa sumasagot ang kampo ni Bantag habang nagkomento naman ukol dito ang kampo ng ni BuCor Directorate for Security and Operations Superintendent Ricardo Zulueta, na inakusahang binayaran ang mga inmate para manahimik. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 20 Disyembre 2022.