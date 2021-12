Supply ng tubig, kawalan ng kuryente at signal problema pa rin sa Bohol

Watch more on iWantTFC

Pitumpu't apat na ang naitalang namatay sa Bohol kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odette at pinangangambahang madadagdagan pa ito. May bahagyang signal ng cellphone sa Tagbilaran at Panglao Island pero walang kuryente sa buong isla. Nauubos na rin ang supply ng petrolyo at malaking problema ang inuming tubig. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Lunes, 20 Disyembre 2021