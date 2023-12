Watch more on iWantTFC

Inihain ang mga panibagong warrant of arrest nina Senior Agila o Jey Rence Quilario at ang iba pang mga opisyal ng Socorro Bayanihan Services Inc. o SBSI. Umaapela naman ang kanilang abogado na ilipat sila ng kulungan at payagan din ang kanilang mga miyembro na muling lumahok sa Sinulog dance festival. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 19 Disyembre 2023