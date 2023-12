Hirit na total firecracker ban inalmahan

Watch more on iWantTFC

Umaalma ang ilang nagtitinda sa Bocaue, Bulacan sa panukala ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na total ban sa paputok. Suportado naman ni San Juan Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora ang panukala, at iginiit na dapat magkaroon ang bawat LGU ng ordinansa ukol dito. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Martes, 19 Disyembre 2023.