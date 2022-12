Watch more on iWantTFC

Matapos magsalita ni dating Bureau of Corrections (BuCor) deputy director Ricardo Zulueta, hinamon siya ngayon ng Department of Justice, Philippine National Police at BuCor na personal na harapin ang mga reklamo laban sa kaniya. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 19 Disyembre 2022