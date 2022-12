Pagsusulong, pagpapanatili ng kapayapaan utos ni Marcos sa mga sundalo

Watch more on iWantTFC

Binigyang-diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na misyon ng bawat sundalong Pilipino na isulong at panatilihin ang kapayapaan sa gitna ng patuloy na mga nagbabagong hamon sa seguridad ng bansa. Ito ang marching order ni Marcos sa ika-87 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Lunes, 19 Disyembre 2022