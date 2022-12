3 pulis kakasuhan sa umano'y pagdukot sa e-sabong executive

Watch more on iWantTFC

Kakasuhan ng Department of Justice ang 3 pulis na nagpanggap umanong ahente ng National Bureau of Investigation at dinukot ang isang e-sabong executive sa San Pablo, Laguna noong Agosto 2021. Bukod sa kasong kidnapping, kasama rin ang kasong robbery dahil higit P10 milyong halaga ng cash, alahas at gamit ang tinangay din umano ng mga pulis. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 19 Disyembre 2022