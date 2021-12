Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Kagilagilalas na $10 trilyon ang halaga ng mga ginto na diumano'y ibinaon ng mga Hapon sa Pilipinas nang matatalo na ang mga ito noong World War II.

Kilala ito bilang 'Yamashita's Treasure' na ipinangalan sa Hapong si Heneral Tomoyuki Yamashita na ipinadala sa Pilipinas para labanan ang mga Amerikano.

Matapos ang digmaan, maraming treasure hunters ang nagtangkang hanapin ito sa buong bansa.

Ilan sa mga dinayo ng mga naghahanap ng ginto ay ang Christ the King Seminary sa Quezon City. Naging kuta raw ito ng mga sundalong Hapon noong giyera. May mga nagsasabi na nasa $35 bilyong mga ginto ang umano'y ibinaon sa lugar.

Tatlong tunnel ang natagpuan ng mga treasure hunters sa seminaryo na kung saan ang isa ay tatagos sa lungsod ng San Juan.

"During the 1973 and 1976 excavation, there was a danger that the building (of the seminary) might collapse because they already went deep into the building," kuwento ng isang pari na nakapanayam ng ABS-CBN News.

Pero ayon sa isang propesor, hindi raw totoo na nagdala ng ginto si Heneral Yamashita sa Pilipinas.

"When Yamashita arrived here, his first complaint is hindi niya kilala ang mga commanders niya. Kung hindi mo kilala 'yung mga commanders mo, why would you entrust to them your gold? Baka itakbo pa nila," ani Dr. Ernesto San Pedro na marami ring kilalang treasure hunters na Hapon.

May mga ginto nga ba talagang nakabaon sa Pilipinas o isa lang itong hakahaka na pinili nating paniwalaan na totoo?

Panoorin ang dokumentaryong 'Treasure Islands' ng The Correspondents na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2000.

RELATED LINKS: