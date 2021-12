Watch more on iWantTFC

Todo na ang pasiklab ng iba-ibang establisyimento at mga gusali habang papalapit na ang pasko. Sa Cultural Center of the Philippines at Bangko Sentral ng Pilipinas dinarayo ang engrandeng light and sound show. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Sabado, 18 Disyembre 2021.