Bilang ng naka-admit na COVID-19 patients sa 3 ospital sa Maynila, mababa pa

Kahit may bahagyang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa ilang lugar isang linggo bago mag Pasko, mababa pa rin sa ngayon ang bilang nga mga pasyenteng may sakit na ito sa ilang ospital sa Maynila.

Paliwanag sa TeleRadyo ni Dr. Jonas Del Rosario, Philippine General Hospital Coordinator for Public Affairs, mula Huwebes ay 96 ang naka-admit at nasa 200 beds ang bakante.

Pero dahil may pangambang surge ng COVID-19 cases ngayon Pasko, naglaan ang PGH ng dagdag 100 beds.

Mula sa 30 to 40 na naka-admit kada araw, malaki na ang ibinaba nito sa 5 hanggang 10 kada araw sa ngayon.

Sabi rin sa parehong panayam ni Lung Center of the Philippines administrative services manager Dr. Antonio Ramos, mula sa 75 COVID beds, 28 ang may pasyente.

Dahil kakaunti naman ang COVID-19 patients, nanawagan ang PGH at Lung Center sa mga non-coronavirus patients na bumalik na sa ospital para magpakonsulta at ituloy na ang gamutan.

Sa San Lazaro Hospital naman, 27 moderate at severe cases lang ang naka-admit ngayon, ayon sa tagapagsalita ng ospital na si Dr. Ferdinand De Guzman.

Dagdag ni De Guzman, nasa 111 beds ang capacity nila para sa COVID-19 patients pero itataas pa nila ito sa 143 beds kapag napuno na ito.

Inaasahang may pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 ngayong buwan dahil sa mga aktibidad kaugnay ng Kapaskuhan.

- TeleRadyo, Headline Pilipinas 18 Disyembre 2020