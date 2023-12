Marcos Jr. sa ASEAN, Japan: Magkaisa sa pagtugon sa regional issues

Watch more on iWantTFC

Isinulong ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) at Japan ang pagsunod sa umiiral na international laws para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Sa joint statement na inilabas matapos ang ASEAN-Japan Commemorative Summit, kabilang dito ang panawagang sundin ang United Nations Charter at ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Nauna rito, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapuwa lider ng mga bansa na magkaisa sa pagtugon sa mga banta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon, at mga hamong dulot ng nagbabagong lagay ng panahon sa mundo. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Linggo, 17 Disyembre 2023