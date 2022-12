Watch more on iWantTFC

Lumantad na si dating Bureau of Corrections deputy for security operations Ricardo Zulueta para patunayang hindi siya nagtatago at haharapin niya ang kaso laban sa kaniya. PInangalanan siyang isa sa mga mastermind umano sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si Jun Villamor. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Sabado, 17 Disyembre 2022.