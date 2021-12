Watch more on iWantTFC

Milyon-milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang kumpiskado sa magkahiwalay na operasyon sa mga lungsod ng Pasay at Makati.

Higit 9,000 tableta ng party drugs na ecstasy ang nasabat sa Central Mail Exchange Center sa Pasay.

Hinarang ito sa profiling at examination ng Bureau of Customs Port of NAIA dahil sa kahina-hinalang laman ng padala mula The Netherlands.

Isinilid umano ang droga sa gilid ng kahon na idineklarang damit at sapatos lang ang laman.

Higit P15.5 million na halaga ng ecstasy ang kumpiskado sa operasyon.

Iniimbestigahan na ang pagkakakilanlan ng consignee ng padala na taga-Dasmariña City, Cavite.

Sa Makati City, samantala, tiklo ang 2 babae sa buy-bust operation sa kanto ng JP Rizal at Burgos Extension.

Nagbenta sila ng P500,000 halaga ng hinihinalang shabu.

Pero kumpiskado sa 2 suspek ang bulto-bulto ng hinihinalang shabu na higit P2 milyong ang halaga.

Pagbebenta ng ilegal na droga ang kasong isasampa sa kanila.