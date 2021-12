Watch more on iWantTFC

MANILA – Sa gitna ng banta ng COVID-19 omicron variant, patuloy na pinaalalahanan ng isang eksperto ang publiko tungkol sa halaga ng pagsunod sa minimum public health standards.

“Kaya nga medyo nangangamba kami, at marami sa mga Pilipino talagang kinakalimutan ang ano eh, ang minimum health standards natin,” ani Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians.

“So sana, nakikiusap kami, sa ating mga kababayan, alam namin excited lahat tayo sa pag-celebrate natin ng Pasko, pero isaisip po natin na ang virus ay naririto pa talaga sa atin.”

“And we need to be careful kung gusto natin na ma-maintain natin na naka-open up ang ating ekonomiya. ‘Pag tumaas uli ang mga kaso, there is no other way except to restrict again,” diin pa niya.

Ayon kay Limpin, maaaring tumaas ulit ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa kung hindi masusunod ang mga health protocols.

“Dyan tayo magkakaproblema, kaya nga palagi namin sinasabi sa mga kaibigan natin from the economic sector, wag masyadong magmadali…Pag masyado lang natin pabayaan yung mga tao na hindi sumunod sa minimum health standards then doon tayo magkakaproblema. In the same manner na nakita natin ngayon yan in Europe and even in US, tumataas ang kaso dahil hindi sila sumusunod sa minimum health standards,” aniya.

Paalaala ng doktor, responsibilidad ng mga may-ari ng mga establisimiyento na paalalahanan ang kanilang mga kliyente na sumunod sa public health standards.

“I think dapat responsibilidad yan ng mga establishment owners ‘no and yung mga tao nila na i-remind yung mga customers nila. I don’t think na magagalit yung mga customers. They just have to be reminded na yung mga customers have to adhere to the minimum public health standards.”

Dagdag din ni Limpin, dapat hindi kalimutan ng publiko ang pagsusot ng face mask.

“Kaya palagi talaga naming sinasabing importante yan. Wag ho nating ialis yung face mask kahit saan po tayo magpunta, dahil ito po ang talagang magbibigay sa atin ng proteksyon para hindi ho tayo mahawa nung COVID-19, o kung may variant man yan o wala ‘no.”

--TeleRadyo, 16 December 2021