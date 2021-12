Higit 700 inilikas sa Caraga sa gitna ng banta ni Odette

Watch more on iWantTFC

MANILA – Higit 700 pamilya na ang lumikas sa Caraga sa gitna ng banta ng bagyong Odette, ayon sa isang opisyal ng Office of Civil Defense sa rehiyon.

“This morning meron pang nagpi-preemptive evacuation ano, 783 families palang ang nasa listahan kagabi pa po,” ayon kay Dir. Liza Mazo.

“So we’re expecting mas marami this morning and we are consolidating the data. So 2,600 individuals yan na preemptive evacuated yesterday.”

Sabi ni Mazo, sinusunod nila ang minimum public health standards sa paglilikas ng mga mamamayang maaaring tamaan ng pagbaha.

“Yung minimum public health protocol, hindi gaya ng dati na pwedeng siksikan sa isang room, like, pwedeng ilang pamilya in one room ng isang evacuation center, ngayon hindi na,” paliwanag ng opisyal.

“Kaya ine-ensure ng ating LGU na may tama na sufficient number of evacuation centers sa mga evacuees natin. And, siyempre pa rin, including the responders, naka-face mask, and physical distancing.”

Ani Mazo, kahapon pa lang ay malakas na ang ulan sa kanilang lugar.

“May areas na since yesterday, may antecedent rains na. Dahil pag December kasi, rainy season talaga dito sa lugar namin. Yun lang kanina, mas malakas kaninang madaling araw.”

Nanawagan si Mazo sa mga taga-Caraga na lumikas na bago pa manalasa ang bagyo.

“Paalaala ‘no sa ating mga kababayan, specially dito sa Caraga region, si Odette ay destructive. Yun ang ating nakikitang impact ni Odette sa atin, destructive siya in terms of our facilities, roads and bridges, properties.”

“Kaya tayo po especially doon sa coastal, mga coastal towns, yung landslide areas, kung puwede po, yung hindi pa naka-evacuate, ngayon mag-evacuate na.”

“Yung ating mga local DRRMOs naman at kanilang mag responders, ay nandyan na. Ongoing naman at cooperate lang and coordinate with them kung saan kayo puwedeng lumikas na,” aniya.

Kasalukuyang nasa ilalim ng Signal no. 3 ang Caraga sa gitna ng banta ni Odette.

--TeleRadyo, 16 December 2021