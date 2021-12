Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Halos 30,000 katao na ang inilikas sa mga bayan ng Eastern Samar bilang preparasyon sa magiging epekto ng bagyong Odette.

Ayon kay Gov. Ben Evardone, nasa 8,743 pamilya ang evacuees nila sa ngayon.

"21 of the 23 municipalities halos coastal po, nakaharap kami sa Pacific Ocean, lahat ito may evacuees, 29,875 katao," sabi ni Evardone.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Evardone na may dalawang araw na silang naglilikas ng mga residente.

Pabugso-bugso na rin ang hangin at ulan sa kanilang lugar kaya wala na rin tao sa mga kalsada.



"Nararamdaman na, malakas na ang hangin at ulan, binabayo na kami dito lalo na sa south ng province. Wala nang pumalaot since yesterday at the other day pa ho. Malakas na ho ang ulan at hangin dito kaya erratic ang signal," dagdag niya.

Mayroon naka-prepositioned na din na mga relief supplies tulad ng mga pagkain ang mga lokal na pamahalaan.

"Nakahanda rin ang province so may access na rin kami sa region. Ang unang line of defense namin mga LGUs, pangalawa 'yung province. Buti may natira pa sa pondo namin dahil naubos sa COVID," sabi niya.

- TeleRadyo 16 Disyembre 2021