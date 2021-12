Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Bukod sa personal na panalangin, hiling ng isang pari na isama rin sa dasal sa Simbang Gabi ang bansa lalo na ang kaayusan at kapayapaan ng paparating na halalan.

Ayon kay Fr. Aris Sison. parish priest ng St. John Paul II Parish sa Eastwood, Quezon City, layon ng Simbahang Katoliko na marami ang mapapalapit sa Diyos sa tulong ng Christmas novena.

“Kung lumalabas ka na for work, kung lumalabas ka na for leisure, for example kung nagma-mall ka na, dapat nagsisimba ka na rin. Yung online masses ay para doon sa talagang hindi makapagsimba at hindi pa lumalabas, otherwise ang tawag ko dyan katamaran na ‘yan,” ani Sison.



Hinikayat din niya ang mga katoliko na dumalo ng pisikal na Simbang Gabi lalo na kung maayos ang kanilang kalusugan.

“Yung intention natin of course maging ligtas tayo from COVID, ito ngayon ang Omicron. We pray for the safety of everyone and of course we pray for our nation together as we look forward to the May elections,” sabi ni Sison.

Tiniyak ni Fr. Sison na mahigpit na sumusunod ang simbahan sa pagpapatupad ng health and safety protocols para maiwasan ang COVID-19.

- TeleRadyo 16 Disyembre 2021