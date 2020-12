Mental health expert may tips para iwasan ang 'holiday blues' sa pandemya

Watch also in iWantTFC

May ilang nakararanas ng lungkot ngayong panahon ng Pasko. Ang dagdag pasakit pa, may ilang malayo sa pamilya at hindi makauuwi sa mga probinsya dahil sa pandemya. May mga payo naman ang eksperto para agapan ang tinatawag na "holiday blues." Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Miyerkoles, 16 Disyembre 2020