Bentahan ng Noche Buena items sa Central Market, matumal pa

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Matumal pa rin ang bentahan ng noche buena items sa Central Market sa Sta. Cruz, Maynila, siyam na araw bago mag Pasko.

Ayon sa mga tindera doon, dati sa ganitong panahon ay marami na ang namimili. Ngayon ay paisa-isa lamang ang bumibili kaya hindi pa sila kumukuha ng panibagong stocks ng noche buena items.

Pasok naman sa suggested retail price na itinalaga ng Department of Trade and Industry ang presyo ng mga paninda doon.

Ang spaghetti ay P68 kada kilo at ang sauce naman ay nasa P30 per 250 grams. Meron din ibinebenta na party pack na may pasta noodles at sauce sa halagang P115.

Ang cheese naman ay naglalaro sa P40 hanggang P55 depende sa brand. Ang fruit cocktail ay nasa P60 sa bawat 222 grams, evaporated milk nasa P27 kada 410ml.

Nasa P45 naman ang lata ng condensed milk habang ang 1/4 kilo ng salad macaroni naman ay P20.

- TeleRadyo 16 Disyembre 2020