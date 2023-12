Mga jeepney na hindi sumali sa tigil-pasada, hinagisan ng pako

Watch more on iWantTFC

Hinagisan ng mga pako ang mga jeepney na hindi umano sumali sa tigil-pasada sa Taguig City nitong Huwebes.

Kuha sa CCTV ang paghahagis ng mga pako sa mga namamasadang jeep ng dalawang lalaking nakatambay sa Barangay Hagonoy sa Taguig.

PANOORIN: Hinagisan ng mga pako ang mga jeepney na hindi umano sumali sa tigil-pasada nitong Huwebes.



Ayon sa mga suspek, napag-utusan sila na gawin ito kapalit ng P100. @ABSCBNNews pic.twitter.com/amU9jQTlii — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 14, 2023

At bukod sa tradisyunal na mga dyip, target umano ng mga suspek ang modern jeepneys.

Nagreklamo sa Taguig City Police Station ang isang kooperatiba matapos masiraan ng mga gulong ang higit sampu nilang units.

“Kasi naramdaman nila bumigat na ‘yung jeep dahil flat na nga e. Pumapalo na ‘yung wheel niya sa pinakailalim,” ayon kay PCol. Robert Baesa, hepe ng Taguig CPS.

“Improvised siya na parang merong cardboard na ‘pag nadaanan, tatayo talaga ‘yung pako para talagang tumusok sa mga gulong. So talagang masisira ‘yung mga gulong,” dagdag ni PCol. Baesa.

Sa imbestigasyon ng pulisya, nakatusok sa kaha ng sigarilyo ang mga pako na hinahagis sa mga namamasadang jeepney. @ABSCBNNews pic.twitter.com/ul0JLeCACF — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 14, 2023

Malaking abala ang naidulot nito hindi lang sa mga biyahe ng jeep kundi maging sa mga pasahero.

“Syempre nahihirapan ‘yung driver, ‘yung pasahero pa na nakasakay sa loob diba? Na pupunta sila sa trabaho nila or uuwi sila, bumaba sila. Kasi kelangan palitan ‘yung gulong. Hindi naman tatakbo ng flat ‘yun e, delikado,” sabi ni Charrize San Jose, liaison officer ng Taguig Transport Service Cooperative.

“Sa gastos kung ‘yung gulong, umaabot na sa more or less P90,000, sa gulong pa lang tapos ‘yung naabala pa na biyahe syempre,” dagdag ni San Jose.

Agad namang naaresto ang dalawang suspek matapos mamukhaan sa CCTV.

PANOORIN: Arestado ang 2 lalaki na naghagis umano ng mga pako sa mga jeepney na hindi sumali sa tigil-pasada nitong Huwebes.



Umabot ng P90,000 ang nagastos ng isang coop dahil sa mga nasirang gulong ng kanilang modern jeepneys. @ABSCBNNews pic.twitter.com/pkLbiDGQg0 — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 14, 2023

Inamin ng mga ito ang nagawa at sinabing napag-utusan lang sila ng isang jeepney driver kapalit ng P100.

“Ayun po, magbutas po ng gulong, ‘yung mga hindi daw sumama sa strike. Humihingi lang po ako ng pasensya,” ayon sa isang suspek.

Mahaharap ang dalawang suspek sa reklamong malicious mischief.

Tinutugis na rin ngayon ang naturang jeepney driver na nag-utos at nagbigay ng mga ginamit na pako.

Samantala, nangangamba naman ang naapektuhang kooperatiba na baka maulit ang insidente.

“Hindi naman kami kalaban. Huwag sana silang magalit samin na sumunod lang din naman kami sa gobyerno. Naghahanapbuhay lang din kami,” panawagan ni San Jose.

Tiniyak naman ng pulisya ang kanilang kahandaan sa nagpapatuloy na tigil-pasada.