Face-to-face na pagbisita sa BJMP, pinapayagan na

MAYNILA – Matapos ang mahigit 2 taon, pinapayagan na ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ang face-to-face na pagbisita ng mga Pilipino sa mga kaanak nilang nasa piitan.

Ayon sa tagapagsalita ng ahensya na si Jail Supt. Xavier Solda, prayoridad sa listahan ng mga papayagang bumista ang pamilya ng mga inmate.

“Meron tayong listahan ng mga pamilya o immediate families ng mga (persons deprived of liberty) natin, kinukuha na ito pagpasok pa lang nila doon sa mga facilities ng BJMP. So immediate family, sila muna po yung priority natin,” aniya.

Kailangan ding fully vaccinated na kontra COVID-19 ang mga dadalaw, ani Solda.

“Preferably nga dapat may booster na. Ngayon, meron tayong mga kababayan, for health and religious belief reasons, hindi sila nagpabakuna. Wala namang problema basta magdala lamang sila ng negative results ng kanilang RT-PCR 72 hours before ng bisita and 24 hours naman para sa antigen results,” dagdag pa niya.

Ayon sa opisyal, importante ito dahil maaari nang mahagkan ng mga preso ang kanilang mga kamag-anak ngayong Pasko.

“We did a run-through nitong resumption ng ating contact visitation, last month meron pa yang physical barriers ‘no, may transparent barriers pa yan, pero ngayon, nakaupo na sila sa bangko, nasa isang mesa na sila, maari nang magkahawak ng kamay, maari nang pong magyakap yung mga pamilya.”

“At kaya nga natin isinulong ito kasi hindi lang naman physical or health concerns, pati yung mental health nila, kailangan na rin natin ma-address kasi 2 years wala na ring mga bisita yan,” aniya.

Diin ni Solda, kailangan munang makipag-ugnayan ang mga kamag-anak sa mga piitan para sa schedule ng kanilang pagbisita.

“Kasi hindi natin pwede mapayagan 100 percent ng total jail population ay makabisita lahat ng pamilya ‘no. Yung importante yung health and security protocols na ini-implement ng BJMP.”

“Para mapagbigyan lahat ‘no kasi hindi naman lahat ng facilities, meron silang luxury of space, meron lang tayong espasyo doon na yun ang ginagawa natin muna na visitation area.”

Aniya, ang haba ng oras ng pagbibisita ay nakasalalay ng mga dadalaw kada araw.

“So halimbawa po pupuwede silang mabigyan ng isa, o isang oras o dalawang oras, depende po sa dami. Ngayon kung halimbawa iilan lang naman at kayang ma-accommodate doon sa visitation area, then mas mahaba.”

Ang oras ng pagbisita ay mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. mula Martes hanggang Huwebes, at tuwing 8 a.m.-12 p.m. at 1 p.m.-5 p.m. tuwing Sabado at Linggo.

Walang dalaw tuwing Lunes at Biyernes para magbigay-daan sa paglilinis ng mga pasilidad ng BJMP, ayon kay Solda.

--TeleRadyo, 15 Disyembre 2022