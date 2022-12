Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nasa 50 milyong pasahero na ang dumaan sa mga pantalan sa bansa nitong 2022, ayon sa Philippine Ports Authority ngayong Huwebes.

Ayon kay PPA General Manager Atty. Jay Santiago, maaring pumalo sa 57 milyon ang kabuuang bilang ng mga pasaherong dadaan sa mga pantalan sa katapusan ng buwan.

Katumbas ito ng mahigit 200 porsyentong dagdag na pasahero kung ikukompara noong 2021 kung kailan 22 milyon ang mga pasaherong dumaan sa mga pantalan.

“By the end of December, makikita natin na nasa 57 million ang dadaan sa pantalan natin. Nasa halos 50 million na tayo noong simula ng December eh,” ani Santiago sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

Dagdag pa ni Santiago, maaring naging mas kumpiyansa na sa pagbiyahe muli ang publiko dahil sa mas maluwag na safety protocols.

“Dahil nag-open na rin ‘yung biyahe, nag-open na ‘yung ekonomiya…I think mas marunong nang mag-ingat ang mga kababayan natin at saka medyo siguro, kumpiyansa na din sila sa sitwasyon at kumpiyansa na din sila. Kilala na nating lahat kung sino si COVID, at kaya siguro malakas na din ang loob na bumiyahe na,” aniya.

Payo ni Santiago sa mga sasakay ng barko, kailangang magsuot pa rin sila ng face mask kung nasa mga air-conditioned section sila, bagaman iyong mga nasa open area ay maaaring magtanggal nito.

"Depende sa confort mo or sa confidence mo, mas maganda na siguro na mag-face mask ka for your own protection and for the protection of your co-passengers also," sabi niya.