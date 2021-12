Watch more on iWantTFC

MANILA – Handa na ang Philippine National Police para isiguro ang kaligtasan ng publiko sa nalalapit na mga pagdiriwang ng Pasko.

Ayon sa kanilang tagapagsalitang si PCol. Roderick Alba, may mga pulis na nakabantay sa mga simbahan simula bukas sa pag-uumpisa ng tradisyunal na Simbang Gabi.

“So meron na po tayong mga deployment ‘no sa lahat ng mga simbahan, particularly bukas is the Day One ng ating traditional Simbang Gabi, but you know, ito po ay may peculiarity dahil nasa pandemya po tayo, talagang kami naman sa PNP ay we will assist lalo na sa crowd control, lalo yung pagdagsa ng ating magsisimba.”

Dagdag pa ni Alba, “Some units ay merong mga initiative na ginawa po Sir, na ito po ay gagamit sila ng rattan sticks, gagamitin ito for physical distancing.”

Ang iba namang pulis, ayon kay Alba, ay gagamit ng trompa o megaphone para sa kanilang Oplan Bandilio upang paulit-ulit na maipaalaala sa mga nagsisimba na sundin ang health protocols na ipinapatupad sa mga simbahan.

Pero dagdag ng opisyal, hindi lang sa mga simbahan magdadagdag ng deployment ang mga pulis.

“We have to secure transport terminals. May latag na tayo sa mga lahat ng ports, mga plazas, yung sinabi po ninyo, yung markets, at even the tourist destinations.”

“Kaya nga po kami ay talagang 100 percent yung aming deployment. Importante kasi na maramdaman nung ating mamamayan yung presensiya po nga ating kapulisan of course with the help of our mall owners particularly itong ating mga security guard na nandyan.

“Continuous 'yung ating coordination, including the local government units,” aniya.

Kasalukuyang nasa Alert Level 2 ang Metro Manila sa gitna ng banta ng omicron variant ng COVID-19 na mas nakahahawa, ayon sa mga eksperto.

--TeleRadyo, 15 December 2021