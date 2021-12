Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Itinigil na muna ang biyahe sa dagat mula sa Sorsogon papuntang Northern Samar dahil sa banta ng sama ng panahong dala ng paparating na bagyong Odette.

Ayon kay Gremil Alexis Naz ng Office of the Civil Defense ng Bicol Region, nakataas ang Signal No. 1 ngayon sa Northern Samar.

Mayroon na rin umano silang naitalang mga stranded na pasahero, rolling cargoes at vessels sa Sorsogon.

Mahaba na rin ang pila umano ng mga cargo trucks na stranded.

“Galing sa border ng Sorsogon hanggang dito sa may Albay, umabot na po sa almost pangatlong barangay na po. Nadagdagan ito dahil since last week, nagkaroon ng maintenance ang mga barko sa Matnog kahit wala pa ang sama ng panahon. At dahil sa sama ng panahon dala ng tail end of shear line, last week po yung ibang barko ay ‘di nagpipilt bumiyahe,” sabi ni Naz.

Dagdag ni Naz na suspendido na rin ang land travel mula Metro Manila papuntang Visayas at Mindanao simula pa noong Lunes.

“Meron na tayong kasamahan from the Philippine National Police at Provincial DRRMO na nagbabantay sa border ng Bicol para pabalikin sa kanilang place of origin,” sabi niya.

Pumasok ang Odette sa Philippine area of responsibility Martes ng gabi, at maaari itong mag-landfall sa Caraga o Eastern Visayas Huwebes ng hapon o gabi, ayon sa PAGASA.

- TeleRadyo 15 Disyembre 2021