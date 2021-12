MANILA – Hindi kailangan ng mga kandidato ng maraming subscribers para maging verified ang kanilang mga account sa YouTube, ayon kay Commission on Elections (Comelec) Spokesperson James Jimenez.

“Specific lang, itong mga nakaraang araw, naging issue ‘to sa YouTube kasi nga akala ng mga tao na ang pwede lang mangyari, kailangan kang may 100,000 followers."

"Hindi nila napapansin na sa mismong guidelines ng YouTube, sinasabi ng YouTube na paminsan-minsan, pinpayagan nila ang pagkakaroon ng verification badge kahit less than 100,000 kung kilala naman yung tao,” ayon sa tagapagsalita.

Sa ilalim kasi ng panuntunan ng Comelec, tanging mga verified accounts lang ng mga kandidato ang papayagang magpatakbo ng campaign ads para sa darating na Halalan 2022.

Nitong weekend, nanawagan ang mga taga-suporta ng ilang mga kandidato ng mas maraming subscribers para sa kanilang mga napupusuang politiko.

Yes, I need your help. I'm told I need 100K subscribers to have my YouTube channel verified so I can post my ads and campaign videos. So please subscribe to https://t.co/y0XSw83kLk and maybe ask 5 of your friends to do so and pass it on? Kung sama-sama, tingin ko #KayangKaya https://t.co/9jhkpgvKjr