Malate police tinanggalan ng holiday break matapos ang surprise inspection; hepe sinibak

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Pinaigting ang police visibility sa Maynila matapos mapagalitan ang pulisya ng Malate dahil sa kaunti lamang ang naka-duty.

Tinanggalan ng Christmas at New Year break ang mga pulisya matapos madatnan ni Manila Police chief Leo Francisco na nasa 20 lang ang naka-duty imbis na 58 sa isang surprise inspection noong weekend.

Sinibak na ang hepe ng Malate Police Station na si Lt. Col. Robert Sales at pinatawag ang lahat ng pulisya kahit mga naka-day off para sa on the spot accounting.

--Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News