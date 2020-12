Kahandaan ng mga paaralan dapat tiyakin sa dry run ng face-to-face classes: Leachon

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Dapat munang tiyakin ang kahandaan ng mga paaralan sa naaprubahang planong pagsasagawa ng face-to-face dry run sa mga lugar na mababa ang banta ng COVID-19 sa buwan ng Enero.

Ayon kay public health expert Dr. Tony Leachon, kaniyang sinusuportahan ang hakbang ito ng gobyerno pero kailangang siguraduhin pa rin ang kahandaan ng mga paaralan para na rin sa seguridad ng mga guro at mag-aaral.

“Payag po ako d'yan, kaya lang gawin nating may pilot areas at tingnan natin 'yung cases doon at tingnan din natin whether safe 'yung mga teachers at estudyante at ang number 3, 'yun bang eskuwelahan ay ready na sa new normal infrastructures,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Dapat aniyang preparado ang mga paaralan sa pagpapatupad ng health protocols tulad ng paglalagay ng social distancing cues, barrier na acrylic, at pagsasaayos sa ventilation facilities.



“Para sa ganun maisaayos ang safety ng ating teachers, maging ng mga estudyante,” sabi niya.

Lunes nag aprubahan ni Duterte ang rekomendasyon ng Department of Education na dry run na face-to-face sa susunod na buwan.

Nauna nang ipinagbawal ni Duterte nitong Hulyo ang pagsasagawa ng face-to-face classes hangga’t wala pang bakuna konta COVID-19.

Nag-umpisa ang mga klase sa pampublikong paaralan nitong buwan ng Oktubre sa ilalim ng blended learning system.

Ayon sa Department of Health, nakapagtala ang Pilipinos nitong Lunes ng kabuuang 450,733 kaso ng COVID-19, kung saan 418,723 ang gumaling at 8,757 ang mga namatay.



- TeleRadyo 15 Disyembre 2020