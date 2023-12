Transport strike ng PISTON umarangkada na, ilang pasahero apektado

Watch more on iWantTFC

Caloocan – Idinadaing ng ilang commuter nitong Huwebes ng umaga ang kawalan ng masasakyang jeep ngayong nagkasa muli ng dalawang araw na tigil-pasada ang grupong PISTON.

Ayon kay Jenny Grace Oguez, inabot siya ng higit isang oras sa paghihintay ng masasakyang jeepney papunta sa Monumento, Caloocan. Galing pa siya ng Maynila para mamili ng gulay at karne.

“Ang calculate kong rides kapag walang strike, 30 minutes lang pero ngayon ‘di ko alam anong oras ako aabutin. Halos dalawang oras na ako nag-antay,” ani Oguez.

Ito rin ang idinadaing ng nursing student na si Junelyn Foronda na may thesis defense pa.

Buti na lang daw alam ni Foronda na may transport strike kaya pumasok siya ng maaga para hindi siya ma-late.

Samantala, nakapanayam ng ABS-CBN News ang isang PISTON driver na namamasada pa bago makiisa sa transport strike.

Sabi ni Alejandro Leachon, galing pa raw siya ng probinsya at kakauwi lang niya ng Maynila para mamasada. Suportado niya ang panawagang hindi i-phase out ang jeepney at huwag i-consolidate ang mga operator.

“Kawawa ‘yung mga driver sir kapag mawala talaga… nag-lockdown, kawawa ang mga bata,” ani Leachon.

“Sana hindi ma-phaseout. Kawawa talaga ang mga driver. Dati… humingi kami ng ayuda sa mga tao,” dagdag niya.

Suportado rin ni Al Abella, isa pang tsuper, ang transport strike. Bagamat parte na ng kooperatiba si Abella, hindi niya raw pipigilan ang kanyang kasamahan na sumali sa tigil-pasada.

“Susuporta kami,” ani Abella.

“Dapat lang (sumama sa kooperatiba) para maayos naman ang pamamasada namin dito,” aniya.

May pag-aalinlangan pa raw ang iba niyang kasamahang tsuper sa modern jeepneys, dahilan para hindi nila kayang suportahan ang modernization program ng gobyerno.