Las Piñas City - Sapul sa CCTV ang panloloob ng isang lalaki sa isang salon sa Las Piñas City nitong Martes ng umaga.

PANOORIN: Sapul sa CCTV ang panloloob ng lalaki sa isang salon sa Las Piñas City nitong Martes.



Nakuha nito ang P20,000 kita ng naturang establisyimento. (🎥: Las Piñas City Police Station) @ABSCBNNews pic.twitter.com/hyldQdNoYV — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 13, 2023

Sa ulat ng Las Piñas City Police Station, pasado alas-8 ng umaga nang pasukin ng lalaki ang sarado pang salon.

Dumiretso sa loob ang suspek bago pumunta sa may counter ng salon kung saan hinanap niya ang susi ng cash box.

Tinangay niya ang P20,000 isang araw na kita ng establisyimento.

PANOORIN: Arestado ang isang lalaki na nagnakaw sa isang salon sa Las Piñas City nitong Miyerkoles. @ABSCBNNews pic.twitter.com/m3kxivkevq — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 13, 2023

“When the complainant representative conducted an inventory of the supposed collection of this salon, she discovered an amount of P20,000 was missing,” sabi ni PCol. Jaime Santos, hepe ng Las Piñas City Police Station.

Ayon sa manager ng salon, dati nilang empleyado ang suspek na nag resign sa trabaho noong nakaraang buwan.

Hindi rin umano nito naibalik ang susi ng salon.

“Lumipat siya ng ibang parlor. Once inside, he managed to open the cash box and took the cash money with him then escaped,” ayon kay PCol. Santos.

Nagsagawa ng follow-up operation ang pulisya na unang nagtungo sa address ng suspek sa Dasmariñas pero wala ito doon.

“Bumalik sa parlor, kinausap po ng mga investigators natin ‘yung mismong mga kasamahan niya na hair stylist at tinuro ‘yung whereabout niya,” sabi ni PCol. Santos.

Naaresto ang suspek sa kalapit na salon na bagong pinapasukan nito. Narekober sa kanya ang P8,000.

Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alaman na dating empleyado ng salon ang suspek na hindi naibinalik ang susi.



Mahaharap ito sa reklamong theft. @ABSCBNNews pic.twitter.com/lZut5K2MKL — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 13, 2023

Inamin niya ang krimen at sinabing nagawa niya lang ito dala ng pangangailangan.

“Kailangan dalhin sa ospital ‘yung nanay ko. Kailangan niya nang ma-laboratory kasi Stage 4 cancer na siya e. Nagmamakaawa ako sa kanya na iurong na ‘yung kaso kasi hindi naman masama ‘yung intensyon ko, kinuha ko lang ‘yung kailangan ko sana,” ayon sa suspek.

Nakatandang i-inquest ang suspek na mahaharap sa reklamong theft.