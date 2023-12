Butanding napadpad sa baybayin ng Camarines Sur

Watch more on iWantTFC

Isang batang butanding ang napadpad sa baybayin ng Tinalmud Viejo sa Libmanan, Camarines Sur nitong Huwebes (Disyembre 14, 2023) ng umaga.

Nasa 8 metro ang haba ng naturang butanding, ayon kay Nonie Enolva, OIC ng fisheries management, regulatory, enforcement and support services ng BFAR.

Dagdag pa niya, posibleng dahil sa paghahabol nito sa pagkain kaya ito napadpad sa lugar dahil season umano ngayon ng alamang na isa sa mga pagkain ng butanding.

"Most likely napadpad lang din sa baybayin kakahabol ng pagkain," ani Enolva.

Isang patay na butanding ang namataan sa Manila Bay noong Disyembre 2, 2023. Kiara Gawaran

Samantala, isang patay na butanding naman ang nakitang palutang-lutang sa Manila Bay sa bahagi ng Navotas noong Disyembre 2.

Huli umano itong namataan sa municipal waters ngg Bulacan, ayon kay Enolva.

Hindi na umano nila nakuha ang bangkay ng butanding kaya hindi na ito naisailalim sa necropsy para malaman ang rason ng pagkamatay nito.

Mula kalagitnaan ng Nobyembre hanggang kalagitnaan ng Hulyo ay naglalabasan ang mga butanding dahil season ito ng alamang, ayon sa BFAR.

May mga naitala na ring sighting ng mga butanding sa Manila Bay lalo na sa bahagi ng Region 4-A at Region 3.

“Halos dito naman sa atin sa Pilipinas, marami ang sightings ng whale sharks,” ani Enolva.

Delikado sa mga butanding ang Manila Bay dahil daanan ito ng mga malalaking sasakyang pandagat na posibleng maka-aksidente sa mga ito, ayon sa BFAR.

“Kasama sa mga threats din sa whale sharks—minsan very slow ang paglangoy nila and since sobrang dami ng vessels dito sa Manila Bay, most likely nandiyan 'yung threat na matamaan sila ng propeller o magkaroon sila ng propeller cuts,” ani Enolva.

Panawagan ng BFAR lalo na sa mga mangingisda na i-report agad sakanila kung may mga stranding incident ng butanding para magabayan kung ano ang dapat gawin sa mga ito.