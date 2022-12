Watch more on iWantTFC

Hamon sa maraming estudyante ang internet connection lalo na't may mga klase pa ring idinadaos online. Bagama't may ilang lungsod na nakakapagbigay ng gadget at libreng internet connection sa mga mag-aaral, aminado ang Department of Education na kulang pa ang impraestruktura para sa online learning ng bansa. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Miyerkoles, 14 Disyembre 2022.