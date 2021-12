Watch more on iWantTFC

MANILA – Mas maraming turista na ang pinapayagang makapasok sa Baguio, ayon sa lokal na pamahalaan.

Sa isang post sa Baguio Visita Facebook page, sinabi ng lokal na pamahalaan na hanggang 4,000 turista ang pinapayagang makapasok sa tinaguriang “Summer Capital of the Philippines” kada araw.

Pero paliwanag ni Baguio tourism officer Alec Mapalo, maaaring mas marami pang turistang makapasok dahil may kakayahan na ring magsagawa ng triage ang ilang mga hotel sa lungsod.

“Yung dinefine natin na cap or limit doon sa registration natin sa Baguio Visita ay nasa 4,000 na ngayon. Pero gusto kong ilinaw na ang sa katunayan nakakatanggap tayo ng mas mahigit pa sa 4,000, dahil nadistribute na natin 'yung operations ng triage sa mga hotels."

"At dahil doon, 'yun 'yung mga guest na hindi na natin sinasama doon sa limit na 4,000. Kasi yung 4,000 eto 'yung mga dadaan pa sa ating central triage."

Ani Mapalo, ginawa nila ito para mabigyan ng pagkakataon ang mga hotel na tumanggap ng mas maraming bisita ngayong unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya.

“Ang estimate namin doon sa mga--kasi nasa 35 na yung hotels na may sariling triage, meron silang up to allowable capacity of even up to 5,000. So ang totoo niyan, pwedeng umabot ng 10,000 'yung ating papasok. Pero 'yung hotels na ‘to hindi pa naman talaga lahat ay fully booked.”

“Kaya hindi pa umaabot ng ganoong number 'yung ating pumapasok dito sa Baguio City,” aniya.

Ayon sa opisyal, halos 6,000 turista ang nakapasok sa Baguio kada araw nitong weekend.

“Kasi pinakamarami ang pumapasok every weekend, itong nakaraang Friday, Saturday 'yan ang nakita nating pinakamarami, umabot na ng 5,400 nung Friday at 5,600 nung Saturday.”

Giit naman ni Mapalo, mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng minimum public health standards sa lungsod para masiguro ang kaligtasan ng mga bibisita sa Baguio.

“Bago pa man tayo nag-reopen ng tourism activities dito, nabigyan na ng maraming orientation ang ating establishments ‘no, at meron naman tayong pinapatupad na executive order with regards to observation of minimum public health standards.”

“Lalo na sa mga enclosed spaces, no, hindi pa talagang 100 percent full capacity, pinapatupad pa rin natin 'yung up to 60 percent or even a little more if you have a safety seal.”

“Pero marami rin tayong mga establishments na may outdoor or alfresco spaces, na 'yun, pwedeng 100 percent capacity. At kailangan meron nga din silang mga marshals or 'yung kanilang mga staff na talagang nagreremind sa kanilang mga guests or clients na laging magsuot ng mask at laging may distancing, lalo na sa hotels natin,” aniya.

--TeleRadyo, 14 December 2021