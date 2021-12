Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Alitan sa lupa ang nakikita ng pulisya bilang pangunahing dahilan sa pamamaslang sa mamamahayag na si Jesus Malabanan.

Sa ikalawang araw ng burol ni Malabanan sa Bacolor, Pampanga dagsa ang mga katrabaho at kaibigan sa media na inalala ang naging ambag ng pinaslang na mamamahayag.

Matatandaang binaril si Malabanan ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin sa loob ng kanilang bahay sa Calbayog City, Samar Miyerkoles ng gabi.

Isa sa tinitingnang motibo ng pulisya sa pamamaslang ay ang pagtulong ni Malabanan sa mga magsasakang may problema sa lupa.

Handa namang makipagtulungan sa imbestigasyon ang mga natulungang pamilya ni Malabanan.

Samantala, may apat nang persons of interest na natukoy ang pulisya sa pagpaslang. May binuo na ring special investigation task group ang PNP sa Eastern Visayas para tutukan ang kaso.

- TeleRadyo 14 Disyembre 2021